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Yaşam Hafta sonu pazarlar kurulacak mı?
Yaşam

Hafta sonu pazarlar kurulacak mı?

Pazar günü semt pazarları kurulacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan bazı kıtlamalar kademeli normalleşme dönemiyle birlikte kaldırıldı. Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamalarının sürüyor olması sebebiyle semt pazarlarının durumunu merak etmeye başladı. Peki, hafta sonu pazarlar kurulacak mı? Pazar pazarları kurulacak mı? Hafta sonu pazara gitmek yasak mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-01 12:58:00 -
Hafta sonu pazarlar kurulacak mı?

Koronavirüs salgınında vaka sayıları azalmaya başlayınca 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme dönemi başladı. Bazı kısıtlamalar devam ederken bazıları revize edildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağı için vatandaşlar semt pazarlarının durumunu merak ediyor.

Hafta sonu pazarlar kurulacak mı?

81 ilde cumartesi gündüzleri sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. Cumartesi akşamı 22.00’de başlayacak yasak ise pazartesi sabahı 05.00’te sona erecek. Semt pazarlarına ilişkin genelgede yayımlanan ifadeler şöyle:

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri (Pazar günleri hariç) 07.00 - 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

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