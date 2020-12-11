Koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi 21.00’de başlayan kısıtlama ertesi sabah 05.00’te sona eriyor. Cuma akşamları 21.00’de başlayan yasaklar ise pazartesi sabah 05.00’te tamamlanıyor. Peki, hafta sonları marketler açık mı? | Pazar günü marketler kaçta açılıyor? | Markete gitmek yasak mı?

Hafta sonu marketler kaça kadar açık?

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Bu süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da çevrimiçi olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdürecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Çevrimiçi sipariş firmaları cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günlerinde, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine yürüyerek gidip gelebilecek.

Açıklamada, vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için her türlü tedbirin alındığı belirtilerek, vatandaşların trafikte oluşabilecek yoğunluğu göz önünde tutarak, sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce ikametlerinde olacak şekilde hareket etmeleri gerektiği bildirildi.