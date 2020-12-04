Hafta sonu marketler açık olacak mı? 5-6 Aralık markete gitmek yasak mı?

5 Aralık marketler açık mı? Sorusu koronavirüs sebebiyle bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının olması ile birlikte merak konusu oldu.

Hafta sonu yarın marketler açık olacak mı?

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.

5 Aralık 2020 yani yarın marketler, kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarını karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.