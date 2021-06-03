Hafta sonu kırtasiyeler açık mı? Pazar günleri kırtasiyeler açık oluyor mu?
Kırtasiyeler Pazar günü açık mı? LGS’ye kısa bir süre kaldı. Sınav öncesinde kırtasiyeciler, 6 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağından muaf olup olmadıklarını araştırmaya başladı. Peki, Pazar günleri kırtasiyeler açık mı? Hafta sonu kırtasiyeler açık mı? Pazar günü kırtasiyeler kaçta açılacak?
6 Haziran Pazar günü LGS sınavı yapılacak. Sınava girecek öğrenciler kadar kırtasiye sahipleri de Pazar günü hizmet verip veremeyeceklerini araştırmaya başladı. Bilindiği gibi sınava girecek öğrenci ve refakatçileri 07.00-15.00 saatleri arasında kısıtlamadan muaf. Peki, pazar günü kırtasiyeler açık olacak mı?
Hafta sonu kırtasiyeler açık mı? Pazar günleri kırtasiyeler açık oluyor mu?
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Söz konusu genelgede LGS sebebiyle hazar günü belirli saatler arasında kırtasiyelerin açık olduğu belirtildi. Genelgede konu hakkında, “6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak” denildi.