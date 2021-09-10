Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu
11 Eylül hava durumu güncel | Hafta sonu için plan yapacak olan pek çok kişi hafta sonu havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Bugün hava nasıl olacak? Güncel hava durumu
Bazı illerde geride bıraktığımız hafta sonu sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu. Hafta sonu öncesinde pek çok kişi güncel hava durumunu araştırmaya başladı. Cumartesi pazar günü hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu
ANKARA
İSTANBUL
İZMİR
ANTALYA
TRABZON
ERZURUM
KARS
DİYARBAKIR
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