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Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Yaşam

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

11 Eylül hava durumu güncel | Hafta sonu için plan yapacak olan pek çok kişi hafta sonu havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Bugün hava nasıl olacak? Güncel hava durumu

Yeniakit Publisher
2021-09-10 22:49:00 - 2021-09-10 22:50:35
Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Bazı illerde geride bıraktığımız hafta sonu sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu. Hafta sonu öncesinde pek çok kişi güncel hava durumunu araştırmaya başladı. Cumartesi pazar günü hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

ANKARA

İSTANBUL

İZMİR

ANTALYA

TRABZON

ERZURUM

KARS

DİYARBAKIR

 

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