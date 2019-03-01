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Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu Türkiye 2-3 Mart 2019

Hafta sonu hava nasıl olacak İstanbul’da? Hafta sonu havaların nasıl olacağını merak eden vatandaşlar internetten Meteoroloji’nin hafta sonu hava tahmin raporunu incelemeye başladı. Cumartesi ve Pazar günü için plan yapacak olan vatandaşlara yardımcı olmak için tüm yurtta hafta sonu havanın nasıl olacağına ilişkin Meteoroloji bilgilerini haberleştirdik. İşte hafta sonu tüm yurtta hava durumu bilgileri. Hafta sonu hava nasıl olacak sorusunun cevabı haberimizin detayında…

01 Mart 2019 Cuma 09:10
Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu Türkiye 2-3 Mart 2019

Hafta sonu havaların nasıl olacağını merak eden vatandaşlar internetten Meteoroloji’nin hafta sonu hava tahmin raporunu incelemeye başladı. Cumartesi ve Pazar günü için plan yapacak olan vatandaşlara yardımcı olmak için tüm yurtta hafta sonu havanın nasıl olacağına ilişkin Meteoroloji bilgilerini haberleştirdik. İşte hafta sonu tüm yurtta hava durumu bilgileri. Hafta sonu hava nasıl olacak sorusunun cevabı haberimizin detayında…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika olarak hava durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Meteoroloji, hafta sonu için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de yeni bir açıklama geldi. MGM, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece artış göstereceğini tahminleri arasına ekledi. Yurt genelinde genelinde güneşli bir hava beklenirken, öğle saatleri itibariyle Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde karla karışık yağmur, Batı Karadeniz Bölgesinde ise kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

 

Yurt genelinde hava durumunun mevsim normallerinde olacağını yayımladığı verilerde göre belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesinde sabah saatlerinde sis ve pus hadisesinin beklediğini açıkladı.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Zonguldak, Bartın, Giresun, Ordu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve Batı kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

 

Marmara Bölgesi hava durumu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Bursa °C, 17°C

Az bulutlu

Çanakkale °C, 16°C

Az bulutlu

İstanbul °C, 15°C

Az bulutlu

Kırklareli °C, 18°C

Az bulutlu

Ege Bölgesi hava durumu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

Afyonkarahisar °C, 12°C

Az bulutlu 

Denizli °C, 16°C

Az bulutlu 

İzmir °C, 17°C

Az bulutlu

Manisa °C, 17°C

Az bulutlu

Akdeniz Bölgesi hava durumu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adana °C, 17°C

Az bulutlu 

Antalya °C, 17°C

Az bulutlu

 

Burdur °C, 14°C

Az bulutlu

 

Hatay °C, 15°C

Az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

Ankara °C, 10°C

Az bulutlu 

Eskişehir °C, 13°C

Az bulutlu

Kayseri °C, 9°C

Az bulutlu

Konya °C, 12°C

Az bulutlu

Batı Karadeniz bölgesi hava durumu

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bolu °C, 9°C

Parçalı bulutlu 

Düzce °C, 14°C

Parçalı bulutlu 

Sinop °C, 13°C

Parçalı bulutlu

Zonguldak °C, 13°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Orta ve doğu karadeniz bölgesi hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Çorum °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Samsun °C, 16°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı

Trabzon °C, 12°C

Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu

Parçalı bulutlu Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin bekleniyor.

Erzurum °C, -2°C

Parçalı bulutlu

Kars °C, -1°C

Parçalı bulutlu

Muş °C, -3°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi hava durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 

Diyarbakır °C, 12°C

Parçalı bulutlu

Gaziantep °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Siirt °C, 9°C

Parçalı bulutlu 

Şanlıurfa °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:10
  1. Düzce
  2. Ardahan
  3. Bartın
  4. Zonguldak
  5. Şanlıurfa
  6. Trabzon
  7. Sinop
  8. Siirt
  9. Samsun
  10. Rize
  11. Ordu
  12. Muş
  13. Manisa
  14. Konya
  15. Kırklareli
  16. Kayseri
  17. Kars
  18. İzmir
  19. İstanbul
  20. Hatay
  21. Giresun
  22. Gaziantep
  23. Eskişehir
  24. Erzurum
  25. Diyarbakır
  26. Denizli
  27. Çorum
  28. Çanakkale
  29. Bursa
  30. Burdur
  31. Bolu
  32. Artvin
  33. Antalya
  34. Ankara
  35. Amasya
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