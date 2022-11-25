Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Hal böyle olunca pek çok kişi ‘Bu hafta hava nasıl olacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? 26-27 Kasım hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Eskişehir, Antalya, Uşak, Denizli'nin Çardak, Konya'nın Akşehir ve Ereğli ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Kayseri, Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon’un doğusu Rize, Artvin kıyıları, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Kayseri, Ardahan çevrelerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon’un doğusu Rize, Artvin kıyıları, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ile bu akşam saatlerinde Uşak ve Denizli'nin Çardak ilçesinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 3°C, 8°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 7°C, 14°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Çardak ilçesi sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 15°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile bu akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısı ile doğusunun iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Eskişehir, Konya'nın Akşehir ve Ereğli ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas, Yozgat, Kayseri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların kuzeydoğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Akşehir ve Ereğli ilçeleri sağanak yağışlı

YOZGAT 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklenen yağışların, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

KARS 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

VAN 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı