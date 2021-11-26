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Gündem Hafta sonu hava nasıl olacak?
Gündem

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Cumartesi Pazar hava nasıl? Hafta sonu için plan yapacak olanlar havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Yarın hava nasıl? Hafta sonu yağmurlu mu?

Yeniakit Publisher
2021-11-26 16:30:00 -
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yorucu bir haftanın ardından tatil için plan yapanlar cumartesi ve pazar günlerinde havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri ve İzmir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve Kuzey Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıya göre de Trakya'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Kuvvetli sağanağın gece saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.

ANKARA

İSTANBUL

İZMİR

ANTALYA

TRABZON

KARS

DİYARBAKIR

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