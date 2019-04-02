0553 313 94 23

Hafta sonu hangi ilçe nüfus müdürlükleri açık MSÜ 2019 sınavı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 7 Nisan Pazar günü yapılacak. İstanbul Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasında kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenler için hafta sonu bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olduğunu duyurdu. Peki Cumartesi ve pazar günü açık olan nüfus müdürlükleri hangileri? Hafta sonu hangi ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak? İşte detaylar..

02 Nisan 2019 Salı 17:43
Hafta sonu hangi ilçe nüfus müdürlükleri açık MSÜ 2019 sınavı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 7 Nisan Pazar günü yapılacak. İstanbul Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasında kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenler için hafta sonu bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olduğunu duyurdu. Peki Cumartesi ve pazar günü açık olan nüfus müdürlükleri hangileri? Hafta sonu hangi ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak? İşte detaylar..

İlçe nüfus müdürlükleri cumartesi ve pazar günü açık olacak

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Nisan Pazar günü Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapılacağı hatırlatılarak, şöyle denildi: "Sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya TC Kimlik Kartı'nı kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için 'Sınav Giriş Belgesi' ile iki adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni TC Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere 'Geçici Kimlik Belgesi' verilecektir.  Bu nedenle; ilimizdeki tüm İlçe Nüfus Müdürlükleri 06.04.2019 Cumartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında; Kadıköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Avcılar, Esenler ve Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlükleri de sınavın yapılacağı 07.04.2019 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 17:43
  1. İstanbul
  2. Hafta sonu hangi ilçe nüfus müdürlükleri açık
  3. Kadıköy
  4. Beyoğlu
  5. Üsküdar
  6. Fatih
  7. Avcılar
  8. Esenler Gaziosmanpaşa
  9. istanbul ilçe nüfus müdürlükleri
  10. msü sınavı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Cezayir Cumhurbaşkanı, Buteflika'nın halefi olmayı reddetti
    1. Eski Cezayir Cumhurbaşkanı,..
    2. Belediye binasının emniyete verildiği..
    3. Türkan Şoray sevenleriyle bir araya..
    4. Elazığ’da terör operasyonu
    5. Eklem Romatizması nedir? Eklem..
    6. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 11..
    7. Hasan Hakanoğlu mazbatasını aldı
    8. OKA’dan TR83 Bölgesi ihracat ithalat..
    9. Musul’da sudan çıkarılan ceset sayısı..
    10. DERLEME - Yurt genelindeki seçim..
    11. İki köyde oylar eşit çıktı, muhtar..
    12. Antalya'da pompalı tüfek dehşeti!
    13. ALKÜ öğrencilerinin projeleri TÜBİTAK..
    14. Benzine 19 kuruş zam
    15. Çavuşoğlu'ndan dünyaya çağrı
    16. Anne Şehir Projesi ikinci baharı..
    17. Hafta sonu hangi ilçe nüfus..
    18. Lezzetli avokado seçmenin 5 püf noktası
    19. Süleyman Kılınç mührü aldı
    20. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa..
    21. Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç,..
    22. Serbest piyasada altın fiyatları
    23. MHP İl Başkanı Pehlivan,..
    24. ABD'den bir 'F-35' hamlesi daha! Türk..
    25. İstanbul Valiliğinden açıklama
    26. Müdür yardımcısının öğrencisi..
    27. TOBB'dan "KDV indirimi" açıklaması
    28. Aydın Büyükşehir’den kandil lokması
    29. Norveç'te elektrikli araçlar içten..
    30. Bakan Selçuk'tan otizmli dahi "Jacob..
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    YSK Başkanı'ndan açıklama

    Günün Karikatürü

    2 Nisan 2018
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı