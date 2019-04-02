Hafta sonu hangi ilçe nüfus müdürlükleri açık MSÜ 2019 sınavı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 7 Nisan Pazar günü yapılacak. İstanbul Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasında kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenler için hafta sonu bazı ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olduğunu duyurdu. Peki Cumartesi ve pazar günü açık olan nüfus müdürlükleri hangileri? Hafta sonu hangi ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak? İşte detaylar..

İlçe nüfus müdürlükleri cumartesi ve pazar günü açık olacak

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 7 Nisan Pazar günü Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapılacağı hatırlatılarak, şöyle denildi: "Sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya TC Kimlik Kartı'nı kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için 'Sınav Giriş Belgesi' ile iki adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni TC Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere 'Geçici Kimlik Belgesi' verilecektir. Bu nedenle; ilimizdeki tüm İlçe Nüfus Müdürlükleri 06.04.2019 Cumartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında; Kadıköy, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Avcılar, Esenler ve Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlükleri de sınavın yapılacağı 07.04.2019 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır."