Yeni tip koronavirüsle mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında yeni bir karara kadar hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki vatandaşlar fırınlara gidebilecek mi? Hafta sonu fırınlar nasıl çalışacak? İşte detaylar…

Fırınların çalışma durumu nasıl olacak?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu zaman dilimi içerisinde (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) sadece unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması için ve araç kullanmamak üzere (engelli vatandaşlar hariç) yürüme mesafesinde olan fırına gidilebilecek.

Sadece market ve bakkallara ekmek servisine çıkabilen fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarının, sokak aralarında ekmek satışı kesinlikle söz konusu değildir.