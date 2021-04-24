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Yaşam Hafta sonu eczaneler açık mı? 24-25 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?
Yaşam

Hafta sonu eczaneler açık mı? 24-25 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?

Hafta sonu eczanelerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından soruglanıyor. 24-25 Nisan tarihlerine gelen hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Hafta sonları hangi eczaneler açık? Sokağa çıkma yasağında eczaneye gitmek serbest mi? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-04-24 16:23:00 -
Hafta sonu eczaneler açık mı? 24-25 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?

Sokağa çıkma yasağıyla birlikte eczanelerin de çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Koronavirüs yasakları sebebiyle birçok işletmenin hafta sonu kapalı olması sonrası, vatandaşlar eczanelerin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu merak ediyor.

Hafta sonu eczaneler açık mı?

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

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