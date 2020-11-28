Hafta sonu altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, ons altın fiyatları

Kapalıçarşı’dan gelen son dakika altın fiyatları haberine göre; bir dönem 500 TL’nin üzerinde seyreden altının gram fiyatı aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Olumlu yönde gelen corona virüs aşısı haberleri ve ABD seçimlerinin sona ermesi gibi birçok etmen nedeniyle son günlerde düşüş yaşayan yatırım aracı ile ilgili gün içerisinde vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor.

Güncel altın fiyatları

ABD'de teşvik paketinin netleşmemesi, olumlu ilerleyen aşı çalışmaları altın portföylerinden çıkışı hızlandırırken ons altın fiyatı temmuz ayından beri ilk kez 1800 doların altına indi. Peki altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları hafta sonuna düşüşle girdi. 28 Kasım Cumartesi günü altın fiyatları şu şekilde oluştu. Gram altın 451 liradan, Çeyrek altın 745 liradan, Cumhuriyet altını 3 bin 36 liradan, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 413 liradan satıldı. Kapalıçarşı'da 14 ayar gram altının fiyatı 263 liradan alıcı buldu. Gümüşün gram fiyatı ise 5 lira 70 kuruştan satıldı. Hafta sonu banka alımları kapalı olunca fiziki altın almak isteyen vatandaşlar kuyumcuların yolunu tuttu. Fiziki altın ürünlerinde en çok satılan ürünler ise gram altın ve çeyrek altın olarak sıralandı.

Altın fiyatları düşecek mi?

Uzmanlar, geçtiğimiz hafta 447 liraya kadar gerileyen gram altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde küresel ekonomik krizin etkisiyle yeniden tırmanışa geçebileceğini iddia ediyor.