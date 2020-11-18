Hafta sonu 65 yaş üstü 20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkacak?

İstanbul’da kim ne zaman sokağa çıkacak? İstanbul’da sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası koronaya karşı yeni tedbirleri açıkladı. Açıklanan tedbirler kapsamında da İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni kısıtlamalara ilişkin genelge gönderdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sokağa çıkma yasağının nasıl uygulanacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul’da sokağa çıkma yasağı saati kaç?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da uygulanacak sokağa çıkma yasaklarının başlayacağı tarihi ve kimin hangi saatlerde sokağa çıkabileceğini açıkladı. Haftasonu saat 10:0 ila 20:0 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı 21 Kasım Cumartesi günü başlıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar sadece 10:00 ila 13:0 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. 20 yaş altı ise 13:0 ila 16:0 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. İşte Vali Yerlikaya'nın yasak saatlerle ilgili açıklamaları...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı: Hafta sonları; 10:00­ - 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İlk uygulamaya 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den itibaren başlanacaktır.