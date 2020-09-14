Hafta boyu sürmesi bekleniyor! Toz taşınımı devam edecek

“Ankara’da dün (önceki gün) gelişen kümülonimbus bulutu içindeki kuvvetli yükselici akımlar, ilave olarak kuvvetli yatay rüzgar toz, kum gibi nesnelerin sürüklenerek taşınmasına neden olmuştur” hatırlatmasında bulunan Toros, “Yeryüzünden rüzgarla kalkan tozların başta solunum ve dolaşım sistemlerimiz üzerinde olumsuz etkileri oluyor. Can ve mal kayıpları oluşmaması için evlerin balkonlarında, çatılarında kuvvetli rüzgar ile uçabilecek cisimlerin yerlerine iyi tutturulmuş olması son derece önemlidir” uyarısı yaptı .