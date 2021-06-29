Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı!

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, çocukken 'pedofili' olduğunu söylediği öz dedesi tarafından istismara uğradığını itiraf etti.

Elmalı davası Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki çocuğa cinsel istismar davasından çıkan mahkeme kararı, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Kardeş olan iki küçük çocuğun cinsel istismara uğradığı kanıtlanırken, istismara neden olanların serbest bırakılması büyük tepkiyle karşılandı.

Fox TV ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisinde rol alan 21 yaşındaki oyuncu Hafsanur Sancaktutan da, sosyal medya üzerinden olaya tepki gösteren isimlerden biri oldu.

Hafsanur Sancaktutan: Dedemin istismarına uğradım

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşımlarda bulunan Hafsanur Sancaktutan, kendisiyle ilgili bir itirafta da bulundu. Çocukken öz dedesi tarafından istismar edildiğini söyleyen Sancaktutan, şu ifadeleri kullandı:

“Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuyum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşlarım tarafından da tacize uğradım. Artık susmak yok.”