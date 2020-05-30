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Yerel

Hafriyat kamyonu dehşet saçtı! Molozlar araçların camlarına çarptı

İstanbul’da üzerine branda çekilmemiş moloz yüklü hafriyat kamyonundan düşen molozlar seyir haline olan araçların camına çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 09:34:00 -
Hafriyat kamyonu dehşet saçtı! Molozlar araçların camlarına çarptı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Habipler yolunda moloz yüklü hafriyat kamyonundan yola düşen taşlar seyir halinde olan araçların camlarına çarptı. Hafriyat kamyonunun tehlike saçtığı o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Molozlar araçların camlarına çarptı

Arnavutköy Habipler yolunda geçtiğimiz günlerde moloz yüklü hafriyat kamyonu diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Üstüne branda çekilmeyen kamyondan yola rüzgarın da etkisiyle moloz parçaları düştü. Düşen molozlar seyir haline olan araçların camına çarptı. Bir araca isabet eden hafriyat ve kamyondan yükselen dumanlar, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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