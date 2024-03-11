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İSLAM Hafızlık talebelerinin Gazze duası kalpleri titretti!
İSLAM

Hafızlık talebelerinin Gazze duası kalpleri titretti!

Yeniakit Publisher
2024-03-11 19:23:00 - 2024-03-11 19:26:16

İslami İlimler Akademisi Kur'an eğitimi alan gençler Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasında zulüm gören Müslümanlar için dua atti.

İslami İlimler Akademisi'nin külliyesinde eğitim gören hafızlık talebeleri, Ramazan ayına Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasında zulüm gören Müslümanlara dua ederek girdi.

Gazze ve Doğu Türkistan ile birlikte zulüm altındaki tüm Müslümanlar için ellerini semaya açan gençlerin duası izleyenlerin kalbini titretti.

Video Vuslat Derneği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "İslami İlimler Akademisi Dev Külliye'mizde eğitimlerine devam eden geleceğin inşasında öncü olacak ilim talebelerimiz, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere zulüm altındaki tüm Müslüman kardeşlerimiz için ellerini semaya açtı. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım!" ifadeleri kullanıldı.

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