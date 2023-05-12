Hafızanı diri tut Türkiye! YIL: 2018 Kılıçdaroğlu yüzünden fişlenen başörtülüler...

Başörtüsü için, "1 metrelik bez parçası" hakaretinde bulunup, başörtüsü serbestisinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "helalleşme" çağrısından sonra başörtüsü kapsamındaki anayasal düzenlemeye de engel olması samimiyetsizliğini ispatladı.

Millet İttifakı'nı destekleyen partilerin seçim vaatleri 28 Şubat Türkiyesi'ni anımsatırken, 2008 yılında başörtülülere uygulanan zulüm yeniden gündeme geldi.

Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu CHP'li vekillerin, başörtüsü serbestisinin iptal edilmesi için başvuru yapması ve Anayasa Mahkemesi'nin yasayı iptal etmesinden sonra başörtülü öğrencilerin tek tek otobüslerden indirilip fişlendiği görüntüler sosyal medyada viral oldu.