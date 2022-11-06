  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gördün mü dünyanın kaç bucak olduğunu? TikTokçu anneye büyük şok

CHP'li Mersin Büyükşehir’de HDP'den eş başkan! PKK’lı kaynayan belediyede şok iddialar…

“Temiz para”, “Katar Katar satıldık” ve İngiliz muhibliği!

ABD'deki Türk silah fabrikası için geri sayım!

Katil Esed bu kez mülteci kampını vurdu! Ölü ve çok sayıda yaralı var

TCG Anadolu'da görev yapacak! Bayraktar TB3 İHA'yı yakın takibe aldılar

MİT'ten, vatan haini olmayanlara düğün bayram ettirecek operasyon! O alçak, cehennemi boyladı

AK Partili vekilden "Hadi oradan" dedirten çıkış! O kadar da uzun boylu değil beyefendi

Katar talep etti! Türkiye, TCG Burgazada'yı gönderdi: Mehmetçik hazır, aktif görev alacak

Türkiye'nin tarihi başarısı dünyayı salladı: Başkan Erdoğan'ın çok kartı var
Siyaset Hafızana reset mi attırdın? Karamollaoğlu'ndan 'pes' dedirten Bülent Ecevit paylaşımı
Siyaset

Hafızana reset mi attırdın? Karamollaoğlu'ndan 'pes' dedirten Bülent Ecevit paylaşımı

CHP ile ittifak kurmasının ardından tepki toplayan açıklamalarda bulunan ve son olarak sapkınların sembolü haline gelen şiiri okuyan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı Bülent Ecevit paylaşımıyla 'pes' dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 16:36:00 - 2022-11-06 16:50:59

Yeniakit.com.tr

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından eski Başbakan Bülent Ecevit'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde eşcinsel sapkınların sembolü haline gelen şiiri okuyarak CHP ile ittifakını pekiştiren Karamollaoğlu, bu kez Meclis'te yaptığı başörtüsü çıkışı tarihe kara bir leke olarak geçen Bülent Ecevit'ten övgüyle bahsetti.

SP lideri, Merve Kavakcı'yı başörtülü olduğu gerekçesiyle Meclis'ten kovan Bülent Ecevit için "Mütevazi kişiliğiyle temayüz etmiş..." şeklinde bahsetti.

Karamollaoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Mütevazi kişiliğiyle temayüz etmiş eski Başbakanlarımızdan ve siyasi tarihimizin müstesna isimlerinden Bülent Ecevit’i vefatının 16. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

Kavakcı başörtülü olduğu için TBMM'den kovulmuştu

28 Şubat 1997 tarihinde gerçekleştirilen ve ‘postmodern darbe’ olarak bilinen süreçte Merve Kavakcı, TBMM'ye başörtülü girdiği için Bülent Ecevit ve bazı vekiller tarafından sert tepkiyle karşılaşmıştı. Ecevit, 2 Mayıs 1999 tarihinde vekillerin alkışlarla protesto ettiği Kavakcı'yı 'başörtülü' olduğu gerekçesiyle Meclis'ten kovmuştu.

Ecevit: Haddini bildirin

Ecevit TBMM'de tarihe kara bir leke olarak geçen şu ifadeleri kullanmıştı:

Türkiye'de özel yaşamda kadınların giyim -kuşamına başörtüsüne kimse karışmıyor. Ancak burası özel yaşam alanı değildir. Devletin gelenek ve kurallarına burada görev yapanlar uymak zorundadır. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23