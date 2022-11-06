Hafızana reset mi attırdın? Karamollaoğlu'ndan 'pes' dedirten Bülent Ecevit paylaşımı

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından eski Başbakan Bülent Ecevit'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde eşcinsel sapkınların sembolü haline gelen şiiri okuyarak CHP ile ittifakını pekiştiren Karamollaoğlu, bu kez Meclis'te yaptığı başörtüsü çıkışı tarihe kara bir leke olarak geçen Bülent Ecevit'ten övgüyle bahsetti.

SP lideri, Merve Kavakcı'yı başörtülü olduğu gerekçesiyle Meclis'ten kovan Bülent Ecevit için "Mütevazi kişiliğiyle temayüz etmiş..." şeklinde bahsetti.

Karamollaoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Mütevazi kişiliğiyle temayüz etmiş eski Başbakanlarımızdan ve siyasi tarihimizin müstesna isimlerinden Bülent Ecevit’i vefatının 16. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

Kavakcı başörtülü olduğu için TBMM'den kovulmuştu

28 Şubat 1997 tarihinde gerçekleştirilen ve ‘postmodern darbe’ olarak bilinen süreçte Merve Kavakcı, TBMM'ye başörtülü girdiği için Bülent Ecevit ve bazı vekiller tarafından sert tepkiyle karşılaşmıştı. Ecevit, 2 Mayıs 1999 tarihinde vekillerin alkışlarla protesto ettiği Kavakcı'yı 'başörtülü' olduğu gerekçesiyle Meclis'ten kovmuştu.

Ecevit: Haddini bildirin

Ecevit TBMM'de tarihe kara bir leke olarak geçen şu ifadeleri kullanmıştı:

Türkiye'de özel yaşamda kadınların giyim -kuşamına başörtüsüne kimse karışmıyor. Ancak burası özel yaşam alanı değildir. Devletin gelenek ve kurallarına burada görev yapanlar uymak zorundadır. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz