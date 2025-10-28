  • İSTANBUL
Hafızalardan nasıl silinecek? Twitter.com resmen tarihe karışıyor
Hafızalardan nasıl silinecek? Twitter.com resmen tarihe karışıyor

Hafızalardan nasıl silinecek? Twitter.com resmen tarihe karışıyor

Elon Musk’ın “her şey uygulaması” vizyonu doğrultusunda X, artık tamamen x.com alan adına taşınarak Twitter markasının dijital izlerini tamamen sildi.

Elon Musk’ın sahibi olduğu X, twitter.com alan adı için beklenen son adımı attı. Elon Musk’ın yeniden markalaşma süreci kapsamında platform, artık tamamen x.com adresine taşındı.

TWİTTER.COM ALAN ADI NEDEN X.COM OLDU?

Elon Musk’ın platformu devralmasının ardından başlayan yeniden markalaşma süreci tamamlanıyor. Uzun bir süredir twitter.com adresine giren kullanıcılar otomatik olarak x.com‘a yönlendiriliyordu.

Ancak, bu yönlendirmeye rağmen kullanıcılar tarayıcılarının adres çubuğunda hala twitter.com ifadesini görmeye devam ediyordu. Artık bu durum tamamen değişti.

KULLANICILARA BİLDİRİM GÖNDERİLDİ

X, kullanıcılara konuyla ilgili yeni bir bilgilendirme göstermeye başladı. Platform, açılır pencerede “Tüm temel sistemlerimizin x.com alan adına taşındığını duyurmaktan memnuniyet duyarız” mesajını yayınladı.

MUSK’IN ‘HER ŞEY UYGULAMASI’ HEDEFİ

Bu son değişiklik, twitter.com‘un tarayıcı çubuğunda artık görünmeyeceği anlamına geliyor. Elon Musk, bu adımı X’i bir “her şey uygulaması” yapma vizyonunun önemli bir parçası olarak görüyor.

Peki, X’in bu alan adı değişikliği hakkındaki sizin görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!

1
Hasan

Millet içerken meyhane yıkılsa belanızı buldunuz diyeceksiniz,,,,buna diyecek bir şeyiniz var mı

