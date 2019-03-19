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Hafızalara kazınan Filistinli ilk kez konuştu! Şehit sayısı 200 olabilirdi

Yeni Zelanda’daki haçlı terör saldırısında yaralı halde sedyede şehadet parmağını kaldırdığı fotoğrafla hafızalara kazınan Filistinli Halid el-Cemali ilk kez konuştu. El Cemali, “Eğer hutbenin sonuna doğru saldırı gerçekleşmiş olsaydı 200’den fazla insan hayatını kaybedebilirdi” dedi.

19 Mart 2019 Salı 07:02
Hafızalara kazınan Filistinli ilk kez konuştu! Şehit sayısı 200 olabilirdi

Yaralı kurtulduğu Yeni Zelanda’daki terör saldırısında hafızalara sedyede şehadet parmağını kaldırdığı kare ile kazınan Filistinli Halid el-Cemali, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, dünya Müslümanlarının lideri olduğunu söyleyerek, destek için Türk halkına teşekkür etti. El-Cemali, “Bizler Müslümanız. Bizim inancımız Allah için. Şartlar ne olursa olsun, dünyada ne olursa olsun bizler güçlüyüz. Bizim inancımız çok güçlü ve bizler inancımızı asla değiştirmeyeceğiz. Dünyadaki tüm Müslümanlar her şartta birlik olmalı” dedi.

Korkunç bir olaydı

Sembol isim el-Cemali, şehadet parmağını tekrar kaldırarak yaşadıklarını anlattı.

53 yaşındaki Halid el-Cemali, 23 yıldır Yeni Zelanda’da yaşadığını söyledi. Katliamdan dolayı çok üzgün olduğunu belirten el-Cemali, korkunç bir olayın yaşandığını, bu olayda birçok arkadaşının hayatını kaybettiğini ifade etti.

İki dakika önce gelseydi şehit sayısı artabilirdi

El-Cemali, “Hutbe okunmaya başladıktan 2 dakika sonra saldırı oldu. Eğer hutbenin sonuna doğru saldırı gerçekleşmiş olsaydı 200’den fazla insan hayatını kaybedebilirdi. Saldırgan, Sırpların Boşnakları katlederken dinlediği müziğin aynısını dinliyordu” ifadesini kullandı. Yeni Zelanda’da cuma namazı katliamında yaralanan Cemali’nin, sedyede işaret parmağı havadayken çekilen fotoğrafı sosyal medyada çokça paylaşılmıştı ve saldırının simgesi haline gelmişti.

O fotoğraftaki benim

Sedyede taşınırken işaret parmağı havadayken çekilen fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu söyleyen El-Cemali, “Suudi Arabistan vatandaşı 61 yaşındaki Muhsin el-Harbi değilim. Muhsin el-Harbi arkadaşımız vefat etti. Bu işareti yapan benim ama fotoğrafın altına Muhsin arkadaşımızın adı yazılarak yanlış yapılmış. Benim adım Halid El Cemali ve şehadet işareti yapan benim. Allah’a şükürler olsun. Saldırı esnasında caminin içindeydik. Sesler gelince panikle herkes bir tarafa dağıldı. Bazı kardeşlerimiz saldırganı o yalamaya çalıştı” diye konuştu.

Erdoğan’a müteşekkiriz
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok müteşekkiriz” diyen El-Cemali, “Kendilerini televizyonda her zaman takip ediyoruz. Bu konuda da söylediklerini izledik. Erdoğan, bütün dünyada Müslümanların lideridir. Diğer Müslüman ülkelerin liderlerini takip etmiyorum. Onlar, Müslümanların temsilciliğini yapmıyor. Erdoğan, tüm İslam dünyasına ve Müslümanlara yaptığı iyiliklerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Her şartta birlik çağrısı
El-Cemali, “Bizler Müslümanız. Bizim inancımız Allah için. Şartlar ne olursa olsun, dünyada ne olursa olsun bizler güçlüyüz. Bizim inancımız çok güçlü ve bizler inancımızı asla değiştirmeyeceğiz. Dünyadaki tüm Müslümanlar her şartta birlik olmalı. Türk halkına, destekleri için çok teşekkür ederim. Dünyadaki her Müslümanın desteğine ihtiyacımız var. Elhamdülillah ben hala yaşıyorum. Bu, Allah’tan gelen bir durum” dedi.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 07:02
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