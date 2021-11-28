Hafıza problemlerine iyi gelen besinler

Unutkanlıktan korunmada bazı besinlerin düzenli tüketilmesinin önemlidir. İşte o besinler…

Hafızaya iyi gelen besinler

Muz

Yağsız süt

Yoğurt

Balık

Yumurta

Badem

Üzümle

Yaban mersini

Unutkanlık ve hatırlayamama neden olur?

Hafıza sorunlarının endişe verici olup olmadığı genellikle yaşla ilgilidir. Alzheimer hastalığı ve bunama ileri yaşlarda ortaya çıktığı için daha erken yaşlarda hafıza problemleri yaşayanların bu rahatsızlıklar konusunda endişe etmeden önce kontrol altına alabileceği durumlara eğilmesi gerekir.