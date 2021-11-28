  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Hafıza problemlerine iyi gelen besinler
Kadın - Aile

Hafıza problemlerine iyi gelen besinler

Unutkanlık artık sadece ileri yaşlarda değil, her yaş grubunda görülen bir sorundur.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 11:15:00 - 2021-11-28 11:18:40
Hafıza problemlerine iyi gelen besinler

Unutkanlıktan korunmada bazı besinlerin düzenli tüketilmesinin önemlidir. İşte o besinler…

Hafızaya iyi gelen besinler

  • Muz
  • Yağsız süt
  • Yoğurt 
  • Balık 
  • Yumurta
  • Badem 
  • Üzümle 
  • Yaban mersini 

Unutkanlık ve hatırlayamama neden olur?

Hafıza sorunlarının endişe verici olup olmadığı genellikle yaşla ilgilidir. Alzheimer hastalığı ve bunama ileri yaşlarda ortaya çıktığı için daha erken yaşlarda hafıza problemleri yaşayanların bu rahatsızlıklar konusunda endişe etmeden önce kontrol altına alabileceği durumlara eğilmesi gerekir.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay