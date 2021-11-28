Hafıza problemlerine iyi gelen besinler
Unutkanlık artık sadece ileri yaşlarda değil, her yaş grubunda görülen bir sorundur.
Unutkanlıktan korunmada bazı besinlerin düzenli tüketilmesinin önemlidir. İşte o besinler…
Hafızaya iyi gelen besinler
- Muz
- Yağsız süt
- Yoğurt
- Balık
- Yumurta
- Badem
- Üzümle
- Yaban mersini
Unutkanlık ve hatırlayamama neden olur?
Hafıza sorunlarının endişe verici olup olmadığı genellikle yaşla ilgilidir. Alzheimer hastalığı ve bunama ileri yaşlarda ortaya çıktığı için daha erken yaşlarda hafıza problemleri yaşayanların bu rahatsızlıklar konusunda endişe etmeden önce kontrol altına alabileceği durumlara eğilmesi gerekir.