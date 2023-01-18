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Medya Hafıza bak, hizaya gel! İşi gücü yalan-iftira
Medya

Hafıza bak, hizaya gel! İşi gücü yalan-iftira

Ahmet Davutoğlu'nun has adamı "hafız" Mehmet Ocaktan, bu defa da CHP’li Özgür Özel’in farklı kişi ve kurumlarca yalanlanan zırvalarına bel bağladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayesinde “Ebabil” adlı bir trol ordusunun bulunduğunu iddia eden Ocaktan, durumdan vazife çıkarıp AK Parti'ye çemkirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 11:02:00 -
Hafıza bak, hizaya gel! İşi gücü yalan-iftira

Ahmet Davutoğlu'nun has adamı "hafız" Mehmet Ocaktan, bu defa da CHP’li Özgür Özel’in farklı kişi ve kurumlarca yalanlanan zırvalarına bel bağladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayesinde “Ebabil” adlı bir trol ordusunun bulunduğunu iddia eden Ocaktan, durumdan vazife çıkarıp AK Parti'ye çemkirdi. Ocaktan, maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

"AK parti iktidarının son beş yıllık dönemindeki hukuksuzluk, liyakatsizlik örnekleri ve özellikle de kurumsal anlamda yaşanan ahlaki çürüme ve yozlaşma öylesine kirli bir iklim oluşturdu ki bu ülkede yaşayan bireyler olarak endişeye kapılmamak mümkün değil.

Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde CHP’li Özgür Özel’in, İçişleri Bakanı’nın himayesinde “Ebabil” adlı bir trol ordusunun bulunduğunu açıklaması, hem derin bir yozlaşmaya, hem de ciddi bir güvenlik tehlikesine işaret ediyor.

Ama esas tehlike, hiçbir yasal ve kurumsal karşılığı olmayan bu tür gayrı nizami yapıların giderek devlet etrafında ‘paralel’ bir yapılanma oluşturmasıdır. (...)"

 

 

 

 

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Yorumlar

Nadim hatipoğlu

İNANAN İNANMAYAN DİNLİ DİNSİZ İSTERSE ATEİST OLSUN HER KES ÖLÜME İNANIYOR AMA BUNUN GİBİLER HESABA İNANMIYOR.HESAP VAR KİM OLDUĞUN KADAR KİMİN YANINDA DURDUĞUNDA ÖNEMLİ BİZLER ERDOĞANIN AK SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK OLDUĞUNU İDDA ETMİYORUZ ERDOĞANDA İNSANDIR HATA YAPACAK YAPIYORDA BABAMIZIN OĞLUDA DEĞİL 63 YAŞINDAYIM NE HÜKÜMETLER GÖRDÜK VARSA RAHMETLİ ÖZALDAN ERBAKANDAN SONRA SAVUNMA SANAYİN DE ERDOĞAN KADAR BIRAKIN YAPIP BAŞARMAYI HAYAL EDEN BİR PARTİ BAŞKANI HEP BERABER DESTEKLEYELİM YOKSA ZIRVALAMAYIN EKONOMİK OLARAKTA BİR HAYAT PAHALLILIĞI VAR KİMSE İNKAR ETMİYOR ERDOĞANIN VE HÜKÜMETİNİN BUNCA EKONOMİK SAKDIRIYA KARŞI ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYOR VE MİLLETİMİZİ EKONOMİK SIKINTILARDA KURTARMAK İÇİN VAR GÜCÜ İLE ÇALIŞIYOR. ALLAHCC YAR VE YARDIMCILARI olsun AMİN.

hıdır diker

eee diyenetin marifeti sırf arabca kuran öğretip ezberletirseniz açılımını öğretmezseniz yani kuran insana ne diyor neleri yap neleri yapma diyor onları öğretmezseniz olacağı bu.
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