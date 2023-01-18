Hafıza bak, hizaya gel! İşi gücü yalan-iftira

Ahmet Davutoğlu'nun has adamı "hafız" Mehmet Ocaktan, bu defa da CHP’li Özgür Özel’in farklı kişi ve kurumlarca yalanlanan zırvalarına bel bağladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayesinde “Ebabil” adlı bir trol ordusunun bulunduğunu iddia eden Ocaktan, durumdan vazife çıkarıp AK Parti'ye çemkirdi. Ocaktan, maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

"AK parti iktidarının son beş yıllık dönemindeki hukuksuzluk, liyakatsizlik örnekleri ve özellikle de kurumsal anlamda yaşanan ahlaki çürüme ve yozlaşma öylesine kirli bir iklim oluşturdu ki bu ülkede yaşayan bireyler olarak endişeye kapılmamak mümkün değil.

Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde CHP’li Özgür Özel’in, İçişleri Bakanı’nın himayesinde “Ebabil” adlı bir trol ordusunun bulunduğunu açıklaması, hem derin bir yozlaşmaya, hem de ciddi bir güvenlik tehlikesine işaret ediyor.

Ama esas tehlike, hiçbir yasal ve kurumsal karşılığı olmayan bu tür gayrı nizami yapıların giderek devlet etrafında ‘paralel’ bir yapılanma oluşturmasıdır. (...)"