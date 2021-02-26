'Hafız' olduğunu iddia eden Karar yazarı Ocaktan, Başörtülü Özlem Zengin'i hedef aldı

Karar'ın 'Hafız' olduğunu iddia eden yazarı Mehmet Ocaktan, başörtülü AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i hedef aldı. 'Hafız' Ocaktan, yakın zamanda vekilliği düşecek HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'Çıplak arama' yalanına tokat gibi cevap veren Özlem Zengin için, "Kimse alınmasın, bir kadın vekilin böyle bir tavır içine girmesi, kelimenin tam anlamıyla ahlaki bir sorundur." dedi.

Erdoğan'ın ifadelerini öne çıkartarak AK Parti'yi hedef aldı!

Yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İl Kongresinde kullandığı 'Kimseye gurur kibir satmayalım milletle inatlaşılmaz' ifadelerini başlığa çeken Ocaktan, AK Parti iktidarının milletle küserek inatlaştığını iddia etti. Yakın zamanda yaşananlardan örnekler veren 'Hafız' Ocaktan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in 'Çıplak arama' iftirasına cevabının ahlaki bir sorun olduğunu söyledi. Ocaktan 'çıplak arama' yalanını ortaya atanlara ise tek kelime etmedi:

"AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kadınların emniyette çıplak aranmalarıyla ilgili iddialar üzerinden kadınların iffetini ve ahlakını sorgulamaya kalkmıştır. Kimse alınmasın, bir kadın vekilin böyle bir tavır içine girmesi, kelimenin tam anlamıyla ahlaki bir sorundur."

Özlem Zengin ne demişti?

AK Parti Grup Başkanvekili, Tokat Milletvekili Avukat Özlem Zengin, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gündeme getirdiği göz altına alınan kadınlara 'çıplak arama' yapıldığı iddiasına çok sert ifadelerle cevap vererek, "Suç duyurusu olaydan hemen sonra yapılır. Bir kadın çıplak arandıysa dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder. Onurlu ve ahlaklı kadın, şikayet etmek için bir sene beklemez. Bu kurgusal bir harekettir." demişti.