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Hafız oğlumu PKK’dan almadan buradan kesinlikle gitmeyeceğim

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti 347. günü geride bırakırken, eylem yeni ailelerin katılımı ile devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:09:00 -
Hafız oğlumu PKK’dan almadan buradan kesinlikle gitmeyeceğim

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Acılı annelerin eylemi PKK’ya ağır darbeler indirirken, evlatlarına kavuşmak isteyen 151 aile HDP önünde evlatlarına kavuşacağı günü iple çekiyor.

HDP/PKK Kürt düşmanı

Aylardır HDP önünde süren evlat nöbetine rağmen HDP’lilerin hiçbir açıklama yapmadığını belirterek, en büyük zararı Kürtlere HDP’nin verdiğini ifade eden annelerden Ayşegül Biçer, “Yıllardır oğlum Mustafa’dan haber alamıyorum. Her gün HDP’ye, PKK’ya lanet ediyorum. Diyarbakır anneleri olarak aylardır HDP önünde sürdürdüğümüz evlat nöbeti, PKK’yı korkutuyor. Aile sayısı arttıkça daha da çok korkuyorlar. Hepimizin çocuklarına kavuşması için daha çok annenin gelmesi lazım. Biz kararlıyız. Çocukları almadan gitmeyeceğiz. Kimse bunlara inanmasın. HDP/PKK Kürt düşmanıdır. Mahşere kadar iki elimiz yakalarında olacak” dedi. 

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur’an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim ise şunları söyledi: “347 gündür hafız oğlumun yolunu gözlüyorum. Oğlum hafız olacaktı. Kur’an okuduğu için onu kaçırdılar. Oğlumu PKK’dan alıp tekrar hafız olması için uğraşacağım. Onu PKK’dan almadan da gitmeyeceğim. 15 anne evladına kavuştu. Biz de o gün gelene kadar bekleyeceğiz.”


Yeni Akit Gazetesi
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