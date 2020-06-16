  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hafik’te çöp toplama uygulaması yaygınlaşıyor

Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı 10 köy daha çöp konteynerlerine kavuştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:51:03 -
Hafik’te çöp toplama uygulaması yaygınlaşıyor

Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı 10 köy daha çöp konteynerlerine kavuştu. İlçede daha yaşanabilir köy hayatı ve sağlıklı bir çevre için imkanlar ölçüsünde evsel katı atık toplama hizmeti kapsamında Hafik Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi ve Hafik Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü ile daha önce çöpü alınan 37 köye ek olarak Maden, Alanyurt, Şahin, Kamış, Küpecik, Topçuyeniköy, Yalnızağıl, Bakımlı, Süleymaniye ve Beydili köylerine de konteynerler teslim edildi ve çöp toplama hizmeti başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı