Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Kaza, Şehit İbrahim Bey Caddesi, cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. yönetimindeki 42 PM 251 plakalı hafif ticari araçla, Hacı K.’nın kullandığı 42 ZF 692 plakalı otomobil cezaevi kavşağı mevkisinde çarpıştı. Kaza sonrası her iki aracın sürücüleriyle araçlarda yolcu olarak bulunan Ayşe, Şükran ve Medine Ö. ile Asiye, Osman ve Furkan K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.