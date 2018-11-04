0553 313 94 23
impression

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralı

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

04 Kasım 2018 Pazar 11:05
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralı

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Didim- Akbük karayolundaki kavşakta meydana geldi. Söke yönüne giden Şemerdin Taş (46) yönetimindeki 09 BB 617 plakalı hafif ticari araçla Söke'den Milas yönüne giden Murat Özkan yönetimindeki 34 KY 7766 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile Taş'ın aracında bulunan Hakan Uçar, Ersin Taş ve Tahsin Taş yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 11:05
  1. aydın
  2. didim
  3. trafik kazası
  4. otomobil

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altın gram fiyatı altın fiyatlarında son durum
    1. Altın gram fiyatı altın fiyatlarında..
    2. ABD resmen açıkladı! Türkiye'ye..
    3. Uyuşturucu tacirleri suçüstü enselendi
    4. Adana'da lüks araç hareketliliği: Ara..
    5. Gediz Nehri'nde toplu balık ölümü..
    6. Harvard'da konuşacaktı... Kaşıkçı için..
    7. KPSS'ye geç kalınca baygınlık geçirdiler
    8. Bedelli askerlikte son gün bugün
    9. Yaş meyve sebze ihracatı yükseliyor
    10. Basın Ekspress yolunda korkunç kaza!..
    11. Rusya'da korku dolu anlar! Daireler..
    12. Şer odaklarını deşifreye devam..
    13. FOX'tan yeni bir yalan haber skandalı..
    14. Kartal deplasmanlarda yeniliyor
    15. Fatih Terim'in Fırat Aydınus'a..
    16. Sultan II. Abdülhamid'in mirası..
    17. Adıyaman'da alev alev yanan otomobilin..
    18. Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya’da
    19. Sis sürücülere zor anlar yaşattı
    20. Trabzonspor, Andrea Ranocchia için..
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak