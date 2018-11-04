Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralı

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Didim- Akbük karayolundaki kavşakta meydana geldi. Söke yönüne giden Şemerdin Taş (46) yönetimindeki 09 BB 617 plakalı hafif ticari araçla Söke'den Milas yönüne giden Murat Özkan yönetimindeki 34 KY 7766 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile Taş'ın aracında bulunan Hakan Uçar, Ersin Taş ve Tahsin Taş yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.