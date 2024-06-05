Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı!
İzmir'in Karabağlar ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Dün gece Yusuf G. yönetimindeki motosiklet ile H.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, Yunus Emre Mahallesi, 4232 Sokak'ta çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yusuf G, buradaki tedavisinin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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Hafif tiraci aracın sürücüsü H.Ç. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan kazayı ve çevredeki vatandaşların toplanmasını bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
AA