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Aktüel

Hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1’i çocuk 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 21:39:09 -
Hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1’i çocuk 2 kişi de yaralandı.



Kaza, Nurhak-Elbistan karayolunun Kızılca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nasır Güzel idaresindeki 46 NH 287 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, hurdaya dönen aracın sürücüsü Güzel ile Zeynep C. ve 4 yaşındaki oğlu Muhammet Furkan C. yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı anne ve çocuğu Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Güzel ise Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Güzel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güzel’in cansız bedeni otopsi için morga konuldu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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