  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Hafif ticari araç ile taksi çarpıştı: Yaralılar var
Yerel

Hafif ticari araç ile taksi çarpıştı: Yaralılar var

Konya'da hafif ticari araç ile taksi çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olaya dair soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 15:39:00 -
Hafif ticari araç ile taksi çarpıştı: Yaralılar var

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kulu Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf S. (84) idaresindeki 42 GF 008 plakalı hafif ticari araç ile ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 42 GDC 01 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf E. ile takside yolcu olarak bulunan Mustafa Y. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay