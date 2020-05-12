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Aktüel

Hafif ticari araç ile otobüs çarpıştı: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 00:24:33 -
Hafif ticari araç ile otobüs çarpıştı: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ile halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kahramanmaraş - Kayseri yolu Sütçü İmam Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metehan B. idaresindeki 46 LD 359 plakalı hafif ticari araç, kavşak içinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, kavşağa girmeye çalışan Mustafa B. idaresindeki 46 BZ 630 halk otobüsüne çarptı.


Çapmanın etkisiyle hafif ticari araç ve belediye otobüsünde maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlileri araç sürücüsü Metehan B’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, zarar gören otobüs ve araç yol dışı edildi.

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