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Yerel Hafif ticari araç iki yayaya çarptı, facia yaşandı!
Yerel

Hafif ticari araç iki yayaya çarptı, facia yaşandı!

Ağrı'da iki kişi, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada iki kadından biri hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 18:04:00 - 2022-10-18 18:10:41
Hafif ticari araç iki yayaya çarptı, facia yaşandı!

Tahir Yılmaz yönetimindeki hafif ticari araç, Erzurum-Ağrı kara yolunun Sanayi Sitesi mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem Durmuş ile Pürüze Oğur'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yarılalardan Durmuş kurtarılamadı.

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