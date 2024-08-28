Hadsizlikte son nokta! Yusuf Dikeç'in başörtülü annesine iğrenç sözlerle saldırdılar

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, Yusuf Dikeç'in annesiyle birlikte paylaştığı fotoğrafa yönelik sosyal medyada yapılan nefret dolu yorumları ele aldı. Aytuğ, bu tür saldırıların Türkiye'deki başörtüsü tartışmalarını yeniden alevlendirdiğini ve toplumsal bölünmeyi artırdığını belirtti. 28 Şubat zihniyetinin hâlâ varlığını sürdürdüğünü ve bu tür olayların toplumsal barışı tehdit ettiğini vurgulayan Aytuğ, başörtüsüne yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi. Aytuğ, şunları kaydetti:

"Olimpiyatların en çok konuşulan sporcusu Yusuf Dikeç'in annesiyle birlikte göründüğü fotoğrafın altına yapılan çirkin yorumlar beni hem çok üzdü hem de kaygılandırdı. 28 Şubat zihniyetinin tıpkı FETÖ gibi her çatlak bulduğunda yer altından fışkırması, bu millete gönül veren vatanseverlerin bundan sonra da işinin kolay olmadığını gösteriyordu.

Bir sosyal medya medya kullanıcısı fotoğrafın altına, "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" yorumunu yaparak başörtüsünden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, birçok kullanıcı da "Sil şunu", "Avrupa'ya küçük düştük" gibi nefret söylemlerine girişti.

Yıl 2024... Hâlâ kadınların başındaki örtüden kaos yaratmaya çalışanlar var..."