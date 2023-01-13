Hadsiz Yılmaz Özdil'den büyük çarpıtma! Yine skandala imza attı

Yalanın ve çarpıtmanın bayrak tutucusu Yılmaz Özdil, yine kirli bir manipülasyona imza attı. Özdil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la besici bir kadın arasında geçen diyaloğu kesip biçerek algı operasyonuna girişti.

Sözcü gazetesindeki yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili tahkir edici ifadeler kullanmayı da ihmal etmeyen Özdil, özetle şunları kaydetti:

"Asrın liderimiz güya kadınlarla sohbet etti. Besici bir kadın yakınarak anlattı… “İneklerimi Orköy projesinden aldım, yem fiyatları yükseldi, kesime göndermek zorunda kalıyorum, bir bardak çay 5 lira, bir litre süt 10 lira, işin içinden çıkamıyoruz” dedi. Asrın liderimiz “bi dakka” diye sözünü kesti. “O hayvanları sana kim verdi” diye sordu. Kadıncağız “siz” demek zorunda kaldı. Herkes alkışladı. Böylece, 1944 yılından beri dünya literatüründe varolmayan bir devlet yönetim biçimi listeye eklenmiş oldu. İki ineğiniz varsa, o inekleri size asrın liderimiz vermiştir!"