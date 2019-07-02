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Hadrianaupolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan, milattan önce 1. yüzyılda kurulup milattan sonra 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde ara verilen kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

02 Temmuz 2019 Salı 09:29
Hadrianaupolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianaupolis'teki kazı çalışmaları, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Ersin Çelikbaş önderliğinde 30 kişilik öğrenci grubu tarafından yapılıyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, antik kentin bölge için önemli olduğunu ve bir an önce turizme kazandırmak için çaba harcadıklarını söyledi.

Dönem dönem yapılan kazı çalışmalarının yeniden başladığını aktaran Gürel, önceliklerinin ortaya çıkan eserleri korumak olduğunu ifade etti.

Bu yılki kazı çalışmalarından çok şey beklediklerini ifade eden Gürel, "Kazı çalışmaları büyük bir alanda yapılıyor ancak özellikle yoğunlaşılan 'Kilise C' diye adlandırılan yer. Çalışmaları yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Amacımız bir an önce bu alanı turizme tümüyle açabilmek. Ancak Hadrianaupolis Antik Kenti çok büyük bir alanı kapsıyor. Bu nedenle bölüm bölüm oluyor. Bir bölümü şu anda zaman zaman turizme açılıyor ve geziler düzenleniyor. Bunu ilerletmemiz lazım." diye konuştu.

Vali Gürel, kazı ekibinde görev yapan öğrenci ve akademisyenlere teşekkür etti.

Hadrianaupolis Antik Kenti

Eskipazar ilçesinin yaklaşık 3 kilometre doğusunda bulunan ve Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianaupolis'teki arkeolojik yüzey araştırmalarında, 14 dağınık kamu ve diğer tür yapılar tespit edildi.

Bunlar arasında iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları bulunuyor.

Kiliselerin tabanı mozaiklerle süslenirken İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates belgelenmişti. At, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvan tasvir edilen mozaiklerle ünlenen ve Zeugma'ya benzetilen antik kentte, 2003'te başlatılan kazı çalışmaları dönemler halinde sürdürülüyor.

 

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:29
  1. Kilis
  2. Karabük
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