Hadlerini aştılar! Batılı ülkelerden skandal Türkiye açıklamaları

AB Liderler Zirvesi öncesi bugün Brüksel'de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Konseyi'nde Türkiye ile ilişkiler ve olası yaptırımlar masaya yatırıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, "Bugün bir kez daha Türkiye ile meşgul olacağız" dedi. AB Dönem Başkanı Almanya'nın, Türkiye ile bir diyalog zemini oluşturabilmek için için son aylarda "olağanüstü çaba gösterdiğini" dile getiren Maas, bundan sonuç alınamadığını söyledi.

Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulunan Maas, "Ne yazık ki Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki gerilimler nedeniyle AB ile Türkiye arasında doğrudan diyaloğun başlatılması mümkün olmadı. Aksine, çok ama çok fazla provokasyonlar söz konusu oldu. Bu nedenle, üye ülkeler arasında bundan ne tür sonuçlar çıkarmamız gerektiğini görüşeceğiz" diye konuştu.

Maas, bugün ayrıca AB'nin küresel çaptaki insan hakları ihlallerine yaptırım uygulanmasını öngören İnsan Hakları Yaptırım Rejimi'nin de karara bağlanacağını duyurdu.

Maas, "Bu AB'nin gelecekte ağır insan hakları ihlallerine yaptırım uygulayabileceği anlamına geliyor. İşkence yapan, insan ticareti yapan, insan haklarına saygı göstermeyenler artık Avrupa'da dertsiz tasasız alışveriş yapamayacak" diye konuştu.

Asselborn: Türkiye için de bir uyarı

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü öncesinde AB'de kabul edilecek yeni insan hakları rejiminin önemine vurgu yaptı.

Yaptırım mekanizmasıyla, insan haklarına saygı göstermeyenlere ve bu hakları ihlal edenlere yaptırım uygulanacağının altını çizen Asselborn, bunun aynı zamanda "Türkiye için de bir uyarı olduğunu" söyleyerek haddini aştı.

Schallenberg: Ankara'nın izlediği politikalar artık kabul edilemez

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ise toplantı öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkileri "stratejik bir sınama" olarak nitelendirdi.

Schallenberg, "Ankara'nın izlediği politikalar artık tarafımızca kabul edilemez ve artık çok açık, net bir dil kullanmalıyız. AB liderler zirvesinde bu hafta somut ve açık kararlar alınabilmesi için bugün gerekli hazırlıkların yapılabilmesini bekliyorum" sözlerini kaydetti.