0553 313 94 23

Hadis inkarcılığı ‘Şeytani hamledir’ Efendimiz’in sünnetini reddetme fikrinden vazgeçin

Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (S.A)’in sünnetini inkar eden tahrif akımlarının yaygınlaşmaya başlaması ehli sünnet alimlerini harekete geçirirken, yeniakit.com.tr’ye konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker, Hadis inkarcılarını şu sözlerle uyardı: “Efendimiz’in sünnetini reddetme fikrinden vazgeçin. Sünneti inkar etme insanı imani tehlikeye sevk eder.”

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:45
Hadis inkarcılığı ‘Şeytani hamledir’ Efendimiz’in sünnetini reddetme fikrinden vazgeçin

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan, çeker, ‘şeytani hamle’ olarak değerlendirilen sünnet inkarcısı yaklaşımlara tepki gösterdi.

“Sünneti inkar etmek insanı imanî tehlikeye sevk eder”

Allah’a inandığı halde Peygamber’den şüphe eden bir kısım zavallının sünneti inkar ettiğine işaret eden Prof. Dr. Orhan Çeker, “Birileri sık sık ‘Peygamber'in helal-haram hükmü koyma yetkisi yok' diye konuşup duruyor. Tabii ki bu iddia Efendimiz'in sünnetini reddetme fikrinden ileri geliyor. Tabii ki böyle bir iddia insanı îmanî tehlikeye sevk eder. A'râf 157 Peygamber Efendimiz'in helal ve haram hükmü koyduğunu belirtir. Bu konuda çok fazla ayet var. Al-i İmrân 50'de de Hz İsa 'bazı haramları size helal kılmak için geldim' diyor. Peygamberler ALLAH'ın izniyle helal ve haram hükmü koyarlar.” sözleriyle tepki gösterdi.

“O mübarek Resûl'e itaat etme mecburiyetimiz var”

Hz. Peygamberimiz’in (s.a.v) sözleri, fiilleri ve üzerinde sükût ettiği tatrirlerinden ibaret olan sünnetlerinin, ya doğrudan ya da dolaylı olarak bir vahiy olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Çeker, “Peygamber efendimize ister nebi deyin ister resul! Neticede örneğimiz olan O mübarek Resûl'e itaat etme mecburiyetimiz var. Yani nebi ve resul farkı gibi bir konuyu gündeme getirmeyi epeyce lüzumsuz ve fitne sebebi görüyorum. “ şeklinde konuştu.

“Kabir sualleri arasında nebi ve resul farkı nedir diye bir sual yok”

Sünneti inkar etmeye kalkışan isimlere seslenen Prof. Dr. Orhan Çeker, sözlerini şöyle tamamladı:

“Güya böyle bir fark var deyip nebi ise itaat ederiz resul ise itaat etmemiz gerekmez veya tersini söyleyerek kafa karışıklığı meydana getirmek istiyorlar. O'na ne kadar itaat ediyorsun, sen ona bak. Kabir sualleri arasında nebi ve resul farkı nedir diye bir sual yok. Ama O'na itaat etmedi isen vay neler gelir başına. Bu lüzumsuz konu ile zaman israf etmeyin.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:45
  1. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan
  2. çeker

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin, 47 şehirden Tayvan'a bireysel seyahati askıya aldı
    1. Çin, 47 şehirden Tayvan'a bireysel..
    2. TÜGVA’lı çocuklardan Başkan Altun’a..
    3. Rumlar panik oldu! Adaya asker gönderin
    4. Dünyanın ilk aydınlatılan caddesi araç..
    5. Kafası boruya sıkışan kediyi sağlık..
    6. Ziya Alkurt tam not aldı
    7. Khimki Moskova, Timofey Mozgov’u..
    8. Yurt dışına geçmeye çalışan 100..
    9. Mercan Koleji başarılı öğrencilerini..
    10. British Airways pilotları greve..
    11. Mensah ve Dja ikilisi formayı kaptı
    12. Avrupa Üniversiteler Badminton..
    13. Melikgazi Belediye Meclis Üyelerinden..
    14. Bosna Hersek Devlet Başkanından Başkan..
    15. Odunpazarı’ndan Hamamyolu’nda muhteşem..
    16. AK Parti İlçe Teşkilatı Başsavcı..
    17. Yaralı Hint Gölet Balıkçıl kuşu tedavi..
    18. Uyuşturucu ticareti şüphelisine adli..
    19. Görele Belediyesinden su takviyesi
    20. Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu..
    21. İzmir'de 100 düzensiz göçmen yakalandı
    22. İl Sağlık Müdürü Bilge çalışmalarına..
    23. Cezayir’in geçici Cumhurbaşkanı,..
    24. Yalovaspor sahaya iİndi
    25. Tüfenkci’den yeni terminal binası..
    26. 14 Burda’da, “Açık Hava Sinema..
    27. Beylikdüzü’nde uyuşturucu operasyonu:..
    28. Tatami’nin Büyükşehirli yıldızları
    29. Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Fırıldak..
    30. Anahtarları üzerinde unutulan..
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"