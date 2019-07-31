Hadis inkarcılığı ‘Şeytani hamledir’ Efendimiz’in sünnetini reddetme fikrinden vazgeçin

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan, çeker, ‘şeytani hamle’ olarak değerlendirilen sünnet inkarcısı yaklaşımlara tepki gösterdi.

“Sünneti inkar etmek insanı imanî tehlikeye sevk eder”

Allah’a inandığı halde Peygamber’den şüphe eden bir kısım zavallının sünneti inkar ettiğine işaret eden Prof. Dr. Orhan Çeker, “Birileri sık sık ‘Peygamber'in helal-haram hükmü koyma yetkisi yok' diye konuşup duruyor. Tabii ki bu iddia Efendimiz'in sünnetini reddetme fikrinden ileri geliyor. Tabii ki böyle bir iddia insanı îmanî tehlikeye sevk eder. A'râf 157 Peygamber Efendimiz'in helal ve haram hükmü koyduğunu belirtir. Bu konuda çok fazla ayet var. Al-i İmrân 50'de de Hz İsa 'bazı haramları size helal kılmak için geldim' diyor. Peygamberler ALLAH'ın izniyle helal ve haram hükmü koyarlar.” sözleriyle tepki gösterdi.

“O mübarek Resûl'e itaat etme mecburiyetimiz var”

Hz. Peygamberimiz’in (s.a.v) sözleri, fiilleri ve üzerinde sükût ettiği tatrirlerinden ibaret olan sünnetlerinin, ya doğrudan ya da dolaylı olarak bir vahiy olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Çeker, “Peygamber efendimize ister nebi deyin ister resul! Neticede örneğimiz olan O mübarek Resûl'e itaat etme mecburiyetimiz var. Yani nebi ve resul farkı gibi bir konuyu gündeme getirmeyi epeyce lüzumsuz ve fitne sebebi görüyorum. “ şeklinde konuştu.

“Kabir sualleri arasında nebi ve resul farkı nedir diye bir sual yok”

Sünneti inkar etmeye kalkışan isimlere seslenen Prof. Dr. Orhan Çeker, sözlerini şöyle tamamladı:

“Güya böyle bir fark var deyip nebi ise itaat ederiz resul ise itaat etmemiz gerekmez veya tersini söyleyerek kafa karışıklığı meydana getirmek istiyorlar. O'na ne kadar itaat ediyorsun, sen ona bak. Kabir sualleri arasında nebi ve resul farkı nedir diye bir sual yok. Ama O'na itaat etmedi isen vay neler gelir başına. Bu lüzumsuz konu ile zaman israf etmeyin.”