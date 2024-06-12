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Yerel Hadımköy'deki TEM otoyolunda feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Yerel

Hadımköy'deki TEM otoyolunda feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Yeniakit Publisher
2024-06-12 14:34:00 -
Hadımköy'deki TEM otoyolunda feci kaza: Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu'nun İstanbul-Ankara istikametinde feci bir kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen kamyon, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı.

Kaza, TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde 11.30 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde olan ip yüklü kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı.

Kazada 1 kamyon şoförü araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SIKIŞAN ŞOFÖR İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARILDI

Sıkışan şoför itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kazada kamyondaki malzemeler yola saçıldı, TEM Otoyolu'nda iki şeritte de yoğun trafik oluştu.

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