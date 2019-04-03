Hadımköy'de trafik kazası: 1 yaralı İstanbul Hadımköy TEM bağlantı yolu Beylikdüzü istikametindemeydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

İstanbul Hadımköy TEM Bağlantı yolunda bir otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, saat 16.00 sıralarında Hadımköy TEM bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Seda Yücesoy'un kullandığı 34 BUT 041 plakalı otomobil, trafiğin bir anda yavaşlamasıyla duramayarak önündeki Uğur Sevinç'in kullandığı 34 HS 6614 plakalı minibüse çarptı. Kazada Seda Yücesoy hafif yaralandı. Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan Seda Yücesoy ile kontrol amaçlı Uğur Sevinç'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çalışmasının ardından kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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