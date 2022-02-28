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Gündem Hadımköy'de korku dolu anlar! Ekipler seferber oldu
Gündem

Hadımköy'de korku dolu anlar! Ekipler seferber oldu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy'de bulunan bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 17:33:00 -
Hadımköy'de korku dolu anlar! Ekipler seferber oldu

Hadımköy'deki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy, General Mustafa Özyanar Caddesi'ndeki bir imalathanesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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