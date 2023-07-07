Hadi yine iyisin Eren! Ayakta alkışladı ödülü kaptı

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları gün geçtikçe alevlenirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yakın olan isimleri ödüllendirmeyi de ihmal etmiyor.

SOSYAL MEDYADAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞINA GETİRİLMİŞTİ

Bilindiği üzere CHP'li Eren Erdem, seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almış hatta CHP liderinin kazanamaması halinde partiden istifa edeceğine dair namus sözü vermişti. Kılıçdaroğlu'nun hezimeti sonrası namus sözünü yutan Eren Erdem, Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirilmişti.

MEDYA VE PLANLAMADAN DA SORUMLU OLACAK

MYK üyeliğini de alan Eren Erdem'in yetki alanları artırıldı. CHP'li Erdem, artık sadece sosyal medyadan değil medya ve planlamadan da sorumlu olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

KILIÇDAROĞLU'NU TEK BAŞINA AYAKTA ALKIŞLAMIŞTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz grup toplantısında parti içindeki değişim kavgasına sert çıkmış ve "sonuna kadar mücadele edeceğim" diyerek koltuktan kalkmaya niyeti olmadığını açıkça dile getirmişti.

O anlarda ise CHP'li Eren Erdem'in Kılıçdaroğlu'nu tek başına ayakta alkışlaması dikkat çekmişti.

"KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZSA İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?" SORUSU

CHP'li Eren Erdem, seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu kazanacağına dair yaptığı bir paylaşımda "Senaryo tutarsa istifa edeceğinize şeref sözü verir misiniz?" sorusunu yanıtlamıştı.

"NAMUSUM VE ŞEREFİM ÜZERİNE SÖZ VERİYORUM. YETERLİ Mİ?"

CHP'li Eren Erdem, "Namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Yeterli mi? Ama benim söylediğim gerçekleşirse beraber halay çekeceğiz; sen de söz veriyor musun?" şeklinde cevap vermişti.