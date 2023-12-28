Hadi yapın da görelim! Eğitime laf atan TÜSİAD’a asgari ücret çağrısı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na laf eden TÜSİAD'a asgari ücret konusunda dikkat çeken bir çağrı yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in İslami hassasiyeti olan vakıfların eğitim çevrelerinden uzaklaştırılmayacağını söylemesi üzerine yıllardır ağızlarından düşürmedikleri laiklik sakızını tekrar şişirmeye başlayan TÜSİAD, eğitimin bilimselleştirilemesi gerektiğini savundu.
İş dünyasının sorunlarından ziyade sürekli siyasi çıkışlarla gündemden düşmeyen TÜSİAD'da dikkat çeken bir çağrı geldi.
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, TÜSİAD'a sanayi sektöründeki asgari ücreti belirleme çağrısı yaptı.
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde konuşan Karahasanoğlu, "Madem bilimsellikten bahsediyorsunuz, bilimsel yöntemlerle sanayi sektöründe asgari ücretin ne kadar olacağını belirleyin" dedi.