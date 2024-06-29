Hadi şimdi de fiyatları katlasanıza! ikinci el otomobilde tepetaklak dönem

Son yıllarda ikinci el otomobil piyasası oldukça hareketli.

Krizi fırsata çevirip durmadan zam yapanların planları, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemler ile fiyatların düşmeye başlamasıyla ellerinde patladı.

Fiyatları hala yüksek bulan vatandaşlar ise pazara çok fazla ilgi göstermiyor.

Mayısta satışlar sert düştü

Türkiye'de 2024 Mayıs ayında 2'nci el otomobil satışları yüzde 20,62 geriledi. TÜİK verilerine göre; 2023’ün mayıs ayında 741 bin 828 olan 2'inci el otomobil satışı, bu yılın aynı ayında yüzde 20,62 düşüşle 588 bin 886 adet oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İkinci elde tüm taşıtların toplam satışı da aynı dönemde 1 milyon 104 bin 572'den, 920 bin 604'e düştü.

Mayıs ayında; 15 bin 468 minibüs, 4 bin 259 otobüs, 142 bin 796 kamyonet, 18 bin 607 kamyon, 120 bin 420 motosiklet, 1830 özel amaçlı taşıt ve 28 bin 338 traktör satıldı.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, konuyla ilgi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Otomotiv piyasasındaki performans kaybı gün geçtikçe belirginleşiyor. Türkiye'de yaklaşık 70 bin motorlu araç satıcısı var. Bunlar şahıslardan aldığı araçları üzerine çok cüzi bir kar koyup öyle satıyorlar.

"İkinci el durma noktasına geldi"

Bunun da sebebi krediye ulaşımdaki sıkıntılar. Bu da ister istemez bizim otomobil piyasasını durdurdu, durağanlaştırdı.

Türkiye'nin iki tane lokomotif sektörü varsa bunlardan birisi inşaat, birisi de otomotiv. En çabuk da etkilenen piyasalar da otomotiv ve inşaat oluyor. Şu anda otomotiv ikinci elde tamamen durma noktasına geldi.

"Araç almanın tam zamanı"

Erkoç, şu an araç almanın tam zamanı olduğunu da belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

Sebep gerek 2'nci eldeki durgunluklar, gerekse sıfır otomobilde kampanyalardan dolayı fiyatların çok uygun olması. Vatandaşımız araç alacaksa bu piyasanın durgunluğundan faydalansın.

Bundan sonra araç fiyatlarının yükseleceğini düşünüyoruz. Sebebi de biliyorsunuz birkaç tane uygulama yürürlükte.

"Yüksek ÖTV'ler ikinci ele yansıyacak"

Bunlardan bir tanesi Çin'den gelen araçlara ÖTV oranının yükseltilmesi. Ciddi bir pazar vardı. Bu araçların fiyatı yükselince ister istemez ikinci ele yansıyacak.

Yine bunu bahane gösterip bazı Avrupa'dan gelen araç fiyatları da yükselecek. O yüzden 'araç almanın tam zamanı' diyoruz.