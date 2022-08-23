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Medya Hadi oradan edepsiz kadın!
Medya

Hadi oradan edepsiz kadın!

Acun Ilıcalı'nın hanelerimize kadar soktuğu Survivor yarışmasıyla tanınan Bennu Gerede'den edepsizce açıklamalar geldi...

Yeniakit Publisher
2022-08-23 13:58:00 - 2022-08-23 13:58:26
Hadi oradan edepsiz kadın!

Acun Ilıcalı'nın hanelerimize kadar soktuğu Survivor yarışmasıyla tanınan Bennu Gerede'den edepsizce açıklamalar geldi...

Katıldığı Survivor yarışmasında ünlenen 4 çocuk annesi 51 yaşındaki Bennu Gerede, geçtiğimiz nisan ayında cinsel hayatını geçici olarak rafa kaldırdığını söyleyip, bir nevi detoks yaptığını belirtmişti.

Bennu Gerede yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"Kadın istediği kişi ile sevişebilmeli"

Gerede yaptığı açıklamada, “Bir kadın istediği kişi ile sevişebilmeli. Yargılanmadan, damgalanmadan. Toplumun baskısı ile bu duyguları elimizden aldılar.

Arzulamak ve arzulanmaktan çekinmeyin. Sevişmek hem bir ihtiyaç hem de hayattaki en güçlü birleşim anı. Ölüm ve yaşam arasındaki çok ince bir çizgi.” dedi

 

 

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