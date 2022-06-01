Hadi oradan hadsiz! Meral Akşener iyice zıvanadan çıktı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda Tayyip Erdoğan'a çirkin sözlerle saldırdı. Meclis'e sunulan sosyal medya düzenlemesine tepki gösteren Akşener, "Bu kanunu geriye doğru işletsen senin müebbet alman gerekiyor" diyerek aklı sıra Cumhurbaşkanı'nı hapisle tehdit etti. "Bu ülkede vatandaşı birbirine düşürme konusunda hiç kimse senin eline su dökemez Sayın Erdoğan" herzelerini yumurtlayan Akşener, Cumhurbaşkanı'nın çalışma ekibini de "tapınak şövalyeleri"ne benzeterek bir başka küstahlığa imza attı.