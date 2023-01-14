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Medya Hadi oradan Deniz Zeyrek! Sende hiç utanma yok mu?
Medya

Hadi oradan Deniz Zeyrek! Sende hiç utanma yok mu?

AK Parti'yi iktidardan indirmek için bütün araçları kullanan muhalefetin amigosu Deniz Zeyrek, yine "Kişi, kendinden bilir işi" dedirten bir yazıya imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 10:21:00 -
Hadi oradan Deniz Zeyrek! Sende hiç utanma yok mu?

AK Parti'yi iktidardan indirmek için bütün araçları kullanan muhalefetin amigosu Deniz Zeyrek, yine "Kişi, kendinden bilir işi" dedirten bir yazıya imza attı. Aldığı talimatla AK Parti'ye saldırmak için harekete geçen Zeyrek, Sözcü'deki yazısında, muhalefetin kirli tezgahlarını AK Parti'ye mâl edip şunları kaydetti: 

"Güçle yönetmenin diğer iki ayağı da makam sahiplerinin kutsallaştırılması ve amaca ulaşmak için kullanılan bütün araçların “haklı” çıkarılması çabasıdır. İktidar mensuplarının 20 yıl boyunca en iyi öğrendiği şeylerden biri de bunlar olmuş. Ne yazık ki kürsüler ve ekranlar makam sahipleri ne yaparsa yapsın doğru kabul eden, sırf iktidarın lehine diye adaletsizlikleri, “siyasi” mahkeme kararlarını, hukuk tanımaz icraatları, büyük yolsuzlukları haklı çıkarmaya çalışan insanlarla dolu."

 

 

 

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