Hadi oradan be Emin Çölaşan! Buna kargalar bile güler

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı adaylığını hak ettiğini ileri sürerek kargaları bile güldürdü.

Çölaşan, Meral Akşener'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını da belirttiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım şu oldu bu olacak derken en sonunda taşların yerine oturmak üzere olduğunu görmeye başladık.

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Meral Hanım'ın son çıkışları elbette biraz hasar verdi…

Ama bu yol kazasını hafif hasarla, sadece sürtünme ile atlattık.

Daha kötüsü olabilir, araba yoldan savrulup bütün muhalif kesimlere çok ciddi hasar verebilirdi.

Muhalif kesimler diyorum…

Zira ortada hepimizin umut bağladığı bir süreç vardı.

6'lı masa çok iyi başlamış ve herkese umur vermişti. Ama böyle bir süreçte çoğumuz ‘o sürprizi' beklemiyorduk!

Buna hazır değildik.

O çıkış hepimizi şoka uğrattı.

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Neyse ki vartayı şimdilik bile olsa atlattık…

Uzun uğraşlar ve çabalar sonrasında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı.

Açıkça söylüyorum, bunu hak etmişti. (...)"