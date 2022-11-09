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Gündem Hadi oradan be Acun! Bu nasıl bir kepazelik yahu
Gündem

Hadi oradan be Acun! Bu nasıl bir kepazelik yahu

Türk toplumunun ahlaki yapısını bozmak için her türlü programı yayınlamayı mübah gören Acun Ilıcalı, edepsiz komedyen Hasan Can Kaya'yı yerlere göklere sığdıramadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 14:33:00 -
Hadi oradan be Acun! Bu nasıl bir kepazelik yahu

Türk toplumunun ahlaki yapısını bozmak için her türlü programı yayınlamayı mübah gören Acun Ilıcalı, edepsiz komedyen Hasan Can Kaya'yı yerlere göklere sığdıramadı.  

TV100'de Candaş Tolga Işık'ın sunumuyla ekranlara gelen Az Önce Konuştum programına katılan Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya'dan Gibi dizisine ve EXXEN'in kuruluşuna dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Ilıcalı'nın Hasan Can Kaya itirafı ise gündem oldu.

Hasan Can Kaya'ya övgüler yağdıran Ilıcalı, Hasan Can'ın EXXEN'i yukarılara taşıdığını söyledi.

"Exxen'i büyük risklerle kurdum"

Exxen platformu hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "TV8’i alırken de büyük risk almıştım, Exxen’i kurarken de büyük risklerle kurdum. Baktığımız zaman bunlar büyük riskler.

 

Yine kendimize göre bir maceraya girdik. Bugün dünyaca ünlü bir şirketin Türkiye’ye girmesiyle bizim platform kurmamız aynı şey değil. Ortaya bir hayal devamında da başarı hikayesi çıktı" dedi.

 

Hasan Can Kaya ile tanışmasını anlatan Acun Ilıcalı'nın sözleri gündem oldu. 

Ilıcalı yaptığı açıklamada "Hasan Can’ı seyrettim, baktım ‘Bu ne?’ dedim. Hasan Can o sırada gösteriye gidiyormuş, ben de o sırada Göcek’teyim. ‘Uçağı yolluyorum, bana 1 saatini ayırır mısın?’ dedim, ekibiyle havaalanına geldiler. 15. dakikada konu bağlanmıştı. Açıkçası Hasan Can Kaya ile 3-0 önde başladım. Hasan Can Kaya, 10 milyonda bir bulunabilecek yeteneklerden biri. Olağanüstü bir yeteneği var" ifadelerini kullanarak edepsiz şovmene övgüler düzdü.

 

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Yorumlar

OMUT

chp ZİHNİYETİ bunlara sahip çıkmıyor.

halit sen

acunun her borogami cok pis 
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