Hadi naş naş başka kapıya Barış! Fitne yuvası ÇYDD'ye fon bulma yarışı

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Müslümanların kurban ibadetine mani olmak için adeta ağız birliği yapan solak zihniyet yine şaşırtmadı. CHP'nin medyadaki tetikçisi Sözcü Gazetesi'nin yazarı Yılmaz Özdil geçtiğimiz günlerde "hadi başka kapıya" dedirten bir yazı kaleme aldı.

Gözünü Müslümanların kurban ibadeti için ayırdıkları paralara diken Özdil, "Başörtülü öğrencilere burs vermiyoruz" diyen azılı İslam karşıtı Türkan Saylan tarafından kurulan laikçi fitne yuvası Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bağış yapılmasını istedi.

Müslümanların kurban için ayırdıkları paraları dernek görünümlü fitne yuvası ÇYDD'ye bağışlamasını isteyen Yılmaz Özdil'in ardından bir çağrıda da CHP’li Barış Yarkadaş'dan geldi.

Fitne derneğinin PR ajansı gibi çalışan Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak başörtülü öğrencilere burs vermediğini açıklayan ÇYDD’ye sözde "Eğitim kampanyası" adı altında bağış yapılmasını istedi.

"Başörtülülere burs vermiyoruz" demişti

Öte yandan Yılmaz Özdil ve Barış Yarkadaş'ın yaptığı bu çağrı Türkan Saylan'ın İslam'a olan kin ve nefretini yeniden akıllara getirdi. Saylan yaşarken verdiği röportajda bir taraftan "Eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyoruz" derken, diğer yandan da başörtülü kızlara burs verip, vermedikleri sorusuna şu cevabı vermişti:

"Hayır. Vermiyoruz. Böyle bir ilkemiz var. O çocukların bir kısmı militan olarak kullanılıyor. Biz de böyle casus gibi aramızda onları istemiyoruz. Baştan söylüyoruz. Herkesin prensipleri var."